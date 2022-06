Das Recht des Stärkeren, Lauteren und Dreisteren setzt sich oft auch in öffentlichen Grünanlagen durch. Erholung sucht Kolumnistin Doris Anselm in Berliner Parks meist vergebens. Jetzt hat sie eine Lösungsidee – die ist aber ein bisschen morbide.

Man darf in Parks eine Art Squash-Trampolin aufbauen und damit einen Hartgummiball als Geschoss unkontrolliert durch die Gegend dreschen. Man kann auf dem Longboard mit umgehängter Boombox als Missionar der Welt den eigenen Musikgeschmack aufzwingen. Man kann morgens um fünf schon mit bunten Luftballonketten sein Revier markieren, um später selbstgerecht eine Besatzungsmacht aus dreiundzwanzig kreischenden Kindern auf das Territorium loszulassen.

Das Einzige, was man bei alledem logischerweise nicht mehr kann im Park, ist: in Ruhe ein Buch lesen, meditieren, ein Nickerchen machen. Aus diesen Erfahrungen ist mein Konzept für einen "Ruhepark" entstanden. Ähnlich wie das Ruhe-Abteil im ICE, nur wirklich ernstgemeint. Kein Grill, kein Ball, kein Bass. Wenn’s nach mir ginge, auch kein Bier. Und Kinder nur, wenn sie ebenfalls lesen oder rumliegen wollen. Ja, solche Kinder gibt es.

Und nein, ich will nicht, dass ALLE Parks so sind. Zwei, drei in der ganzen Stadt würden zarten Seelen wie mir schon genügen. Als ich das Konzept neulich einer Freundin vorstellte, sagte sie: Gibt’s doch schon, heißt Friedhof. Sie meinte das nicht böse. Sie geht oft auf dem Friedhof spazieren. Ich auch. Aber man legt sich da halt nicht auf eine Decke. Warum eigentlich nicht, dachten wir plötzlich.

Ich selbst wäre gern an einem Ort bestattet, wo nicht immer nur geweint wird, sondern über mir mal jemand leise plaudert oder liest. Vielleicht könnte man einige künftige Friedhöfe direkt so planen: Abwechselnd würden dort ein Jahr lang Menschen bestattet und ein Jahr lang wäre der Friedhof ein Ruhepark. Vor allem in einer stressigen Großstadt finde ich’s gar nicht so morbide, wenn außer den Toten auch mal die Lebenden in den Genuss der Worte kommen: "Ruhe sanft".