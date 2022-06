Oft sehe ich E-Tretroller, die derart exakt quer auf dem Gehweg geparkt wurden, dass ich nur noch an Absicht glauben kann. Und will. Denn wenn ich an Dummheit glauben würde, müsste ich auch das letzte bisschen Hoffnung auf die Menschheit fahren lassen. Und zwar nach Lichtenberg, wo jetzt also für sämtliche E-Leih-Zweiräder extra Sperr- und Abstellflächen entstehen. Warum eigentlich beides? Müsste nicht eins reichen? Aber ach, die Dummheit.

Oder eben die Absicht. Zurzeit läuft eine Fahndung nach zwei Männern, die im Februar der Meinung waren, die ideale Abstellfläche für einen E-Roller wäre das Dach einer fahrenden S-Bahn. Da warfen sie das Teil von einer Brücke aus drauf. Ich sag mal: eine Parkverbots-Markierung auf dem Dach der Berliner Ringbahn würde es zwar weltweit in die lustigsten Nachrichten schaffen, hätte aber bei solchen Idioten auch keinen Zweck. Zumal es ja sogar ein Anschlag von militanten E-Roller-Gegnern gewesen sein könnte. Die Emotionen gehen bei dem Thema derart durch, dass vor ein paar Tagen eine Polizistin geschossen hat, immerhin nur in die Luft, als Jugendliche einen E-Roller entwendeten.

Das geht doch alles so nicht weiter. Vielleicht könnten wir über eine Art "Rollerpfand" nachdenken? Bei Flaschen funktioniert das Aufräumen damit wunderbar. Oder aber: Die Roller könnten sich alleine zum korrekten Parkplatz begeben. Es heißt doch immer, dass in Sachen "Autonomes Fahren" noch viel Alltagsforschung fehlt. Wenn auch das nicht klappt, weil ein Tretroller beim Fahren ohne Mensch drauf nun mal meistens umkippt, plädiere ich für biologisch abbaubare Roller. Leider war Duroplast ja nicht so gut kompostierbar, aber heute gibt’s Alternativen. Da könnte man sich den Trabbi in seiner Eigenschaft als "Rennpappe" doch nochmal ganz genau angucken.