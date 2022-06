Ich hatte kürzlich mal einen Sommerhut auf. Damit sah ich aus wie ein Maler aus Beelitz-Heilstätten, der den Impressionismus wiederbeleben will. Und mit dem anderen hätte man mich auch für einen übriggebliebenen Sozialdemokraten der Toskana-Fraktion halten können, der auf der Suche nach einer Flasche Rotwein ist. Nein, so will ich nicht rumlaufen.

Das Problem: Bei einer Baseball-Kappe gucken links und rechts die Ohren raus, und der Nacken kriegt auch noch Sonnenbrand. Deshalb ein Sommerhut, wegen der Krempe – und der weniger werdenden Haare.

Wobei der Hut, den Claude Monet am Seerosenteich aufhat, eher ein Stetson ist, den auch Buffalo Bill hätte tragen können. Aber dann müsste ich zusätzlich ja noch einen Revolver umschnallen. Und da weiß ich nicht, ob das so gut ankommt, wenn ich mit dieser Kombination einkaufen gehe.

Rockefeller hat immer einen Panamahut getragen. Wie auch Roosevelt und Atatürk. So ein bisschen Staatslenker- und Unternehmertum könnte mir ganz gut zu Gesicht stehen. Und die lange Nase würde auch noch drunter passen.

In dem Outdoorladen haben sie mir zu einem kanadischen Wildhüterhut geraten. Ein Elefant habe den mal aus Versehen verschluckt und anschließend wieder ausgeschieden, woraufhin der Besitzer den Hut ohne Probleme habe weitertragen können. Ob der Besitzer den Hut davor nochmal gewaschen hat, wusste der Verkäufer allerdings nicht zu sagen. Und auch nicht, wie der Elefant nach Kanada gekommen ist.

Vielleicht versuche ich es mal mit einem Imkerhut. Da kann ich aus dem Elefanten eine Mücke machen, weil das Rundumnetz ja prima davor schützt. Und vor allem: Mit einem Imkerhut verwechselt mich garantiert niemand mit Udo Lindenberg.