Seit einer Woche kann man in vielen Supermärkten nicht mehr mit der Karte zahlen. Und das wird auch noch einige Tage so bleiben. Denn die Lesegeräte müssen manuell upgedatet werden, hat der Hersteller mitgeteilt. Unseren Kolumnisten Thomas Hollmann juckt das nicht, denn er bezahlt aus Überzeugung nur mit Bargeld.

Ich brauche kein Update. Ich bin analog. Und das ist beruhigend zu wissen, dass ich mit Brot und Butter aus dem Laden gehe, während andere Leute entgeistert auf ihre Plastikkarten starren und einen hysterischen Anfall bekommen. Drei solche Anfälle habe ich beobachtet, mit dem gebotenen Sicherheitsabstand, versteht sich.

Aber Genugtuung empfinde ich keine, denn hysterische Anfälle halten ja nur auf. Und der Vorwurf des Vorgestrigen hat mich noch nie angefochten, da mochten mich die Leute noch so verächtlich und mitleidvoll anschauen, wenn ich mein Portemonnaie aus der Tasche zog und der Kassiererin 20,02 Euro hinlegte, wenn sie 18,87 Euro von mir wollte. Na, mitgekommen? Richtig, ich kriege dann 1,15 retour, was im Idealfall drei Münzen sind. Und je weniger Kleingeld, desto leichter das Portemonnaie.

Vor allem aber hält Kopfrechnen fit. Sagt auch die Deutsche Alzheimer Gesellschaft. Rechnen, rechnen, rechnen. Wer aber eine Karte in einen Schlitz steckt, tut das nicht, sondern wird dement. Außerdem behalte ich den Überblick über meine Ausgaben, wenn ich einmal 200 Euro abhebe und sehe, wie das weniger wird. Das ist wie bei einer Sanduhr in der Sauna. Nur nicht so heiß.

Nun werden Kulturpessimisten einwenden, dass ein Saunagang den Niedergang kaum aufzuhalten vermag und die Menschen irgendwann nicht mehr wissen, was 2 x 2 ist. Wie sie auch schon lange nicht mehr wissen, wo links und rechts ist, weil das Navi ihnen das ja sagt. Da sollte besser nicht beides gleichzeitig ausfallen, die EC-Karte und das Navi. Sonst kriegen die Leute hysterische Anfälle und finden anschließend nicht mehr nach Hause. Und dann stehe ich da mit meinen schweren Tüten und soll weiterhelfen, oder was?