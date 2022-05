Meist merkt man gar nicht, was digitale Geräte so alles machen. Es sei denn, das Gerät teilt einem das extra in einer Nachricht mit. Wegen solch einer Information grübelt Inforadio-Kolumnistin Doris Anselm jetzt, wer und was ihr sonst noch alles unsichtbar zu Hilfe eilt.

Vorhin ploppte auf meinem Handy eine Benachrichtigung auf: Ein Anti-Viren- oder Datenschutz-Programm, von dem ich gar nicht gewusst hatte, dass ich es besaß, teilte mir darin voller Stolz mit: "Sie wurden diese Woche vor 591 Nachverfolgungsversuchen geschützt."

Mir wurde ganz mulmig zumute und auch sehr dankbar. Was mir alles hätte passieren können! 591-mal! Allein diese Exaktheit beeindruckte mich. Als ich mich wieder beruhigt hatte, fand ich die Mitteilung des Programms zwar auch etwas prahlerisch. Andererseits ist es verständlich, dass man für seine unsichtbare Arbeit endlich Beifall will.

Und viele Arbeiten sind ja desto unsichtbarer, je besser sie verrichtet wurden! Noch am Morgen hätte ich fast vergessen, meine Heuschnupfentablette zu nehmen, weil mich keine Heuschnupfensymptome dran erinnerten, was wiederum genau die Leistung der Tabletten war.

Nun stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn alles, was mich so unbemerkt schützt, mir das nochmal extra mitteilen würde. Der Broccoli spricht mich vom Teller aus mit leicht muffigem Kohl-Atem an und sagt: "Sie wurden durch gesunde Ernährung schon vor Null Komma drei Herzinfarkten geschützt." Und nach dem Abendessen, das ein etwas zu aufregendes Dinner-Date mit einem etwas zu hübschen Mann war, zischt es aus meiner Achselhöhle, in metallisch-aluminiumsalzhaften Tonfall: "Sie wurden heute Abend vor dreizehn stinkenden Schweißausbrüchen geschützt." Am Ende der Nacht ruft dann womöglich noch das Kondom aus dem Badmülleimer quer durch die Wohnung: "Guten Morgen. Sie wurden davor geschützt, nächstes Jahr Drillinge von einem neuseeländischen DJ zu bekommen."

Tja, wichtige Leistung, das gebe ich zu. Aber ich glaube, allgemein ist mir doch der diskretere Schutz lieber.