Wenn man irgendwas teuer verkaufen will, gibt’s im Prinzip drei Möglichkeiten. Nummer eins: Man erzählt den Leuten, dass die Sache ihr Geld wert sei. Der Döner hat da seit Jahren ungenutztes Potential in dem Spruch: "Döner macht schöner". Man könnte ihn also zum "Superfood" erklären. Okay, die Gammelfleisch-Skandale der letzten Jahrzehnte machen das auf den ersten Blick schwierig, aber das muss man einfach dreist ignorieren. Und stattdessen Neues auf den Markt bringen: Zum Beispiel eine richtig teure Hautpflege-Serie mit Döner-Extrakt: Alle Nährstoffe aus Salat, Tomaten, Joghurt, Fleisch und Brot in einer Ampulle! Nur das gibt den gewissen "Glow", den man sonst erst nach einer 10-Stunden-Schicht am Drehspieß kriegt.

Zweite Rettungs-Idee: Wir deckeln die Kosten. Aber ob so ein "Dönerdeckel" vorm Bundesverfassungsgericht Bestand hätte? Lieber ein Dönerspiegel mit Bezirks-bezogenen Vergleichswerten. Und wo wir grad bei staatlichen Eingriffen sind: Vielleicht gehört die Dönerwirtschaft ja gleich ganz in öffentliche Hand. Ich sehe schon die Schilder an jedem Imbiss: Bezirksamt Neukölln, Abteilung Dönerdienste, nehmen Sie eine Wartenummer. Nein, für Kräutersauce müssen Sie den Antrag in Kreuzberg stellen, da sind wir nicht zuständig.

Und meine letzte Rettungs-Idee: Der Döner muss ein zahlungskräftigeres Publikum ansprechen. Er ist viel zu bodenständig für ein so genanntes Kulturgut. Also heißt der Typ neben dem Spieß ab jetzt "Kurator" oder "Kebap-Artist". Wer häufig Döner verzehrt, kann wie im Theater ein Abonnement abschließen und wird dafür auch stets zur neuesten "Dönissage" eingeladen, wo Leute mit Programmheft-Speisekarten über die Transzendenz der Brottasche philosophieren. Bittschön! Das war dreimal Döner-Rettung mit alles und scharf.