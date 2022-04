Das geplante 9 Euro-Ticket soll mehr Autofahrer zum Umsteigen in den öffentlichen Nahverkehr bewegen. Aber was ist eigentlich, wenn das tatsächlich klappt? Doris Anselm sieht schon Welten aufeinandertreffen und hat was vorbereitet: Einen kleinen Einstiegs-Ratgeber für Ex-Autofahrer.

Herzlich willkommen im ÖPNV! Das ist hier sicher alles erstmal ziemlich neu für Sie, liebe Ex-Autofahrende, also beginnen wir doch mit ein paar Gemeinsamkeiten. Ganz wie sie es vom Auto her kennen, kommen sie auch mit den Öffis von A nach B. Na gut, manchmal müssen sie dabei über C, D, oder Q fahren, und beim Umsteigen in Ypsilon fünf Minuten zu Fuß gehen, weil die Haltestellen der verschiedenen Verkehrsmittel nicht ganz nebeneinander liegen. Aber das ist Kleinkram.

Die wirklichen Unterschiede zwischen Auto und Öffis ergeben sich alle aus der Tatsache, dass das Auto ein nahezu privater Raum ist, Bus und Bahn dagegen, na? Eben: Öffentlich. Das heißt: Während Sie im Auto völlig ungestört laut singen, nochmal in Ruhe diesen Juckreiz untenrum beseitigen oder die anderen Verkehrsteilnehmer beschimpfen können, geht all das im öffentlichen Nahverkehr – AUCH. Zumindest in Berlin. Sie müssen dann nur damit rechnen, dass Hipster und Touristen Fotos von ihnen machen und einander zuraunen, das sei jetzt wirklich wunderbar authentisch. In dem Fall haben Sie am besten einen Hut dabei, dann können Sie gleich noch etwas Geld verdienen.

Außerdem entfällt in den öffentlichen Verkehrsmitteln die Parkplatzsuche, dafür leider auch, falls Sie auf sowas stehen, das liebevolle Waschen und Pflegen ihres Fahrzeugs am Sonntag. Wobei. Es ist noch nicht gesagt, dass man Sie abweisen würde, wenn Sie mit Schwamm und Eimerchen im Bus-Depot ihres Vertrauens vorstellig werden. Vielleicht wäre das sogar eine schöne Möglichkeit für Stadt und Land, die Kosten des 9-Euro-Tickets wieder reinzuholen. Jetzt aber erstmal viel Erfolg beim Umsteigen. Und falls es Ihnen gegen Auto-Heimweh hilft: Ich persönlich finde, Sie dürfen in der U-Bahn sehr gern ihren Wunderbaum mit Frischeduft aufhängen.