Bin ich jetzt ein hypochondrischer Schisser, wenn ich beim Einkaufen weiterhin eine Maske trage? Oder finde ich es vielleicht einfach gut, vom Staat etwas vorgeschrieben zu bekommen? Und jetzt, da der Staat das nicht mehr tut, stehe ich hilflos da, weshalb ich mich an meine Maske klammere.

Für diese Theorie spricht, dass mir die Eigenverantwortungs-Partei FDP schon immer etwas suspekt vorkam. Glaube ich doch, dass die viel gepriesene Individualität in den allermeisten Fällen nur vorgegaukelt wird. Am Ende macht der Einzelne, so wichtig er sich auch ganz individuell fühlen mag, das, was die Masse ihm vormacht. Und wenn die Masse jetzt unmaskiert durch die Supermärkte hustet, vermag ich darin keinen persönlichen Akt der Befreiung zu erkennen. Auch wenn der Auswurf aus tiefster, innerster Überzeugung erfolgt.

Nun könnte man sagen – und die FDP wird möglicherweise so argumentieren, wie auch die SPD und die Grünen, die ja ebenfalls für das neue Infektionsschutzgesetz gestimmt haben: Dann trag‘ die Maske doch einfach weiter. Das ist dein individuelles Recht.

Ja, vielen Dank auch, dass Maskenträger schon bald als staatsversessen und offensichtlich infiziert gelten. Wenn nicht gar als Sado-Maso. Sich freiwillig drangsalieren,- solche Leute bleiben wahrscheinlich auch an grünen Ampeln stehen.

Aber vielleicht wird aus Berlin ja doch noch ein Hotspot – und die Maske bleibt. Die Gesundheitssenatorin wird das insgeheim hoffen. Wie auch der Kultursenator es kaum gut finden kann, dass Hamburg ein Hotspot ist, Berlin aber nicht. Werbung für eine Party-Metropole ist das jedenfalls keine.