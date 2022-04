Als gestern Nachmittag die ersten Tropfen vom Himmel fielen, wollte ich schon rausstürmen und an einer Laterne hochspringen, wie das Gene Kelly seinerzeit gemacht hat.

I’m singing in the rain,

just singing in the rain

Aber das Leben ist kein Film-Musical. Und so doll hat es dann auch nicht geplästert, dass ich in tiefen Pfützen hätte rumsteppen können.

What a glorious feeling,

I am happy again

Nein, mein Glück hält sich in Grenzen. Müsste es doch mal vier Wochen durchregnen, sagen die Förster. Damit auch unten was ankommt und nicht übermorgen schon wieder höchste Waldbrandgefahr ist. So ein Dauerregen wäre allerdings deprimierend und nicht mehr "Singing in the Rain", sondern "Blade Runner". Auch ein guter Film, aber eben ein apokalyptischer.

Irgendwie ist dem Wetter das Beiläufige abhandengekommen, das einfach mal so und dann wieder so ist. Heute ist das Wetter immer gleich folgenreich und dramatisch. Entweder gibt es zu viel davon oder zu wenig. Und das hätte ich auch nicht gedacht, dass es mich nach dem Gemäßigten, stets so Wiederkehrenden sehnt.

Auf der anderen Seite: Sich jetzt nicht zu freuen, weil das Glück versickert oder direkt in die Kanalisation fließt, ist auch keine Lösung. Vermutlich muss man dem Regen und dem Glück einfach etwas pragmatischer gegenüberstehen. Ich könnte einen Eimer rausstellen. Und dann guck‘ ich, was sich mit dem Wasser Sinnvolles anstellen lässt. Denn tanzen kann ich noch schlechter als singen.