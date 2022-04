Ich dachte mir: Fährst du mal wieder nach Siethen. Weil: In Siethen gibt es nicht nur den gleichnamigen See, sondern auch diesen Weihnachtswichtel, dessen Erbauer mir im Februar gesagt hatte: Der Wicht ist so schön, der bleibt stehen.

Also bin ich hin – nach Siethen, um zu sehen, wie sich ein Weihnachtswicht an Ostern so macht. Aber was soll ich Ihnen sagen: Der Wicht war weg! Dort, wo das aus Karnickeldraht, Bauschaum, Moos, Reisig und Tannenzweigen gefertigte Männlein stand, steht jetzt eine Palme. Die ist zwar auch groß, aber eben kein Wicht – und auch kein Osterhase.

Hinterm Schuppen stehe der Wicht, klärte mich dessen Erbauer auf, nachdem mir im Dorf jemand seine Telefonnummer verraten hatte. So ein Wicht passe doch eher in die Weihnachtszeit. Im Winter käme er aber wieder vor‘s Haus. Nein, leider habe er keine Zeit gehabt, für Ostern etwas Neues zu bauen.

Deshalb also die Palme. Als Osterhasen-Ersatz und Platzhalter für den Weihnachtswicht. Okay, in der Bibel wachsen, wenn ich mich recht erinnere, auch Palmen. Und ins Wappen von Saudi-Arabien hat es der Baum ebenso geschafft wie auf das Verbandsabzeichen des Panzergrenadierbataillons 33. Eine Palme ist also durchaus anpassungsfähig. Deshalb hält sie es auch in Siethen aus, wo es nachts ganz schön kalt werden kann.

Und trotzdem: Irgendwie sendet so eine Platzhalter-Palme keine richtige Osterbotschaft aus. Und an Persönlichkeit mangelt es ihr ebenfalls. Wenn die Palme wenigstens eine Zipfelmütze tragen würde.