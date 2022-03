Die Backpfeife is back

Es war der Aufreger dieser Oscar-Verleihung: Hollywood-Star Will Smith ohrfeigt den Komiker Chris Rock. Und auch hierzulande war die Backpfeife ein Thema, als Oliver Pocher am Rande eines Boxkampfes vom Stuhl gehauen wurde. Unser Kolumnist Thomas Hollmann fragt sich da, ob die Ohrfeige gerade ihr Comeback feiert?

Nun haben die Oscar-Verleihung und ein Boxkampf in Dortmund eher wenig kulturelle Berührungspunkte. Und die beiden Backpfeifen unterschieden sich denn auch wesentlich. So klatscht Will Smith‘ flache Hand beinahe aristokratisch auf die Wange seines Gegenübers. Während der Schlag, der Oliver Pocher traf, auch ein Fausthieb hätte sein können.

Und doch ist da diese Gemeinsamkeit: Ein Mann wird in aller Öffentlichkeit gedemütigt. Ist die Backpfeife doch ein Bestrafungsmittel, das gerade wegen seiner vergleichsweisen Milde besonders herabwürdigend ist: Ich verachte dich und streng mich dabei nicht einmal an.

So wohl überlegt schlug schon 1968 die Nazi-Jägerin Beate Klarsfeld dem damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger auf die Backe: Einen Fausthieb bist du mir nicht wert.

Die Backpfeife als Ausdrucksmittel der eigenen moralischen Überlegenheit. Auch der Pocher-Schläger stellt sich so dar. Im Netz, in das er seinen Hieb umgehend hochlud, als Treuebeweis gegenüber seinen Rap-Kumpels, denen Oliver Pocher irgendwie ehrabschneidend gekommen sein soll.

Dass den Backpfeifenmann jetzt ein paar Tausend Leute mehr kennen, findet der bestimmt nicht schlecht, will der Backpfeifenmann doch gerne selbst Comedian und Rapper sein. Da ist eine gezielte Ohrfeige effektiver als ein tumber Schlag in die Magengrube.

Will Smith ist bereits ein Star. Der braucht die PR nicht. Möglicherweise war Smith einfach empört, dass jemand einen Witz über den Haarausfall seiner Frau macht. Ich würde das verstehen.

Muss jetzt nur noch jemand den Mann ohrfeigen, der immer an diesem viel zu großen Tisch sitzt. Ich vermute, um außer Reichweite zu sein.