Als ich morgens an dem umgefahrenen Poller vorbeikam, stand daneben noch kein Warnkegel. Am Abend auf dem Nachhauseweg schon. „Na, die vom Tiefbauamt sind aber schnell“, dachte ich da.



Seitdem sind drei Wochen vergangen und der Neigungswinkel des Pollers hat sich dramatisch erhöht. Was nach drei Wochen Schieflage aber auch kein Wunder ist.



Nun werden Sie sich womöglich fragen, ob die Welt derzeit keine anderen Probleme hat als schief dastehende Poller. Doch, die hat es. Aber wenn die großen Probleme der Welt immer als Entschuldigung für die Ignoranz der eigenen kleinen Probleme dienen, kann Berlin gleich seinen Rest an ordnungs-technischem Anstand über Bord werfen. Denn ein Missstand ist noch nicht gelöst, indem man ihn markiert. Egal ob mit einem Warnkegel oder mit Flatterband.



Und deshalb warte ich diesmal nicht die obligatorischen drei Monate ab, ehe in Berlin ein öffentliches Ärgernis als solches anerkannt ist. Zumal der Poller in drei Monaten umgefallen sein wird. Womöglich spekuliert das Tiefbauamt darauf. Dass der Poller dann quer auf dem Radweg liegt und von jenem Radfahrer über den Zaun geschmissen wird, der über den querliegenden Poller gestürzt ist.



Und weil der funktionslos gewordene Warnkegel schon von irgendjemandem mitgenommen wird, weil in Berlin alles von irgendwem mitgenommen wird, hätte sich das Problem für die Verwaltung damit erledigt.



Sieht man einmal von dem Loch ab, das der Poller hinterlässt, von dem aber schon bald niemand mehr wissen wird, woher das stammt, oder wer das ausgehoben hat. Das Tiefbauamt war es jedenfalls nicht.