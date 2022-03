Manchmal träume ich davon, zum Beispiel in einem Küchenstudio zu arbeiten statt als Kolumnistin. Dann müsste ich nicht dauernd versuchen, was irgendwie Sinnvolles zu sagen zum vertrackten Zustand der Welt. Ich müsste auch nicht meine Gefühle für meinen Job ausbeuten. Ich könnte über ein politisch weitgehend neutrales Thema reden, in das ich mich seit Jahren eingearbeitet hätte.

Die Welt der Induktionskochfelder und Einhand-Mischbatterien ist logisch, neutral, geschmackvoll und zivilisiert. Dachte ich. Bis ich neulich die Zeitung aufschlug. Weil mein freier Tag war, erlaubte ich mir, den Blick an den deprimierenden Ukraine-Kriegs-Schlagzeilen vorbei zu lenken und unten auf der Titelseite auszuruhen, wo immer eine große Werbeanzeige prangt. Mein Blick landete auf der makellosen Arbeitsplatte eines Berliner Bulthaup-Küchenstudios. Schön!

Doch dann stutzte ich. Neben der lichtdurchfluteten Wohnküche prangte eine riesige Ukraine-Flagge. Ich musste erstmal kapieren, dass sie Teil der Anzeige war. Auf der anderen Seite, neben dem edlen Spülenschrank, stand folgender Text: "Die schönsten Stunden erleben Sie an einem Ort, an dem alles stimmt. Mit Formen, die einfach und klar sind. Peace and Freedom."

Dann kam nur noch die Adresse des Küchenstudios – und mir das Müsli wieder hoch. Direkt über der Werbung stand, wie ganze Wohnhäuser in Schutt und Asche liegen, und die Anzeige nahm absichtlich auf den Ukraine-Krieg Bezug.

Ich bin mal so frei, umzutexten: Die schlimmsten Stunden erleben Sie an einem Ort, an dem nichts mehr stimmt. Mit Formen, die zerbombt und chaotisch sind. War and Oppression. Guten Appetit.

Ja, mit Sprache kann man Ekliges anrichten. Ich weiß das aus Erfahrung und muss täglich mit diesem Risiko umgehen. Liebes Bulthaup-Team: Sie hingegen haben das Recht, zu schweigen. Vielleicht überlegen Sie doch nochmal, ob sie es bei diesem Thema nutzen.