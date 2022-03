Der Diesel längst über zwei Euro und auch Super ist so teuer wie nie. Da vergeht vielen der Spaß am Autofahren. Unser Kolumnist Thomas Hollmann hat sein Auto denn auch abgeschafft.

Als sich mein Auto damals mit einem Totalschaden von mir verabschiedete, weil ich nach links wollte, der Laster aber geradeaus, dachte ich mir: Vielleicht ist das ein Zeichen des Himmels und ich sollte es mal ohne versuchen.

Kostet so ein Auto nicht nur viel Geld, es nimmt einen auch gedanklich sehr in Anspruch. Das Tanken darf man nicht vergessen. Dann ist Öl zu wechseln – oder die Reifen. In die Waschstraße muss man auch. Wie auch zum TÜV. Und kommt man abends nach Hause, fährt man fünf Mal um den Block und weiß noch immer nicht, wo man die Karre abstellen soll. Weshalb man das nächste Mal lieber zuhause bleibt, statt zu den Freunden zu fahren, hat man doch gerade so einen schönen Parkplatz.

Also habe ich mir kein neues Auto gekauft, als sich mein altes verabschiedete, sondern ich habe mein Fahrrad geputzt. Das ist jetzt 25 Jahre her. Und mit meinem Fahrrad musste ich noch nie einen Parkplatz suchen. Dafür habe ich damit Tannenbäume, Schrankwände und Teppichböden transportiert. Ist alles nur eine Frage der Balance.

Bevor Sie nun glauben, ich sei ein Sattel-Sektierer. Der bin ich nicht. Manchmal nehme ich auch die S-Bahn. Oder ich miete mir ein Auto. Aber wenn ich es wieder zurückgebe, bin ich immer froh. Und meine Mitfahrerin ebenso. Mutiere ich hinterm Lenkrad doch in kürzester Zeit zu einem irren Schreihals, der dieses blinde Arschloch von Vordermann aber mal so richtig.

Sitze ich auf dem Fahrrad, schreie ich nicht, sondern lasse meine Gedanken dahinplätschern. Das ist definitiv gesünder und macht Spaß - im Gegensatz zum Tanken. Und noch ein Tipp für diejenigen, die ohne Auto um ihre emotionale Stabilität fürchten: Auch Fahrräder lassen sich lieben.