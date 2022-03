Die Haushaltsrolle sieht auf den ersten Blick aus wie eine ganz normale Haushaltrolle: weiß, rund und dick. Man muss schon genau hinschauen, um den Unterschied zu bemerken. Eine feine perforierte Linie zieht sich von oben nach unten. Und reißt man am Blatt, hat man eine Hälfte davon in der Hand.

So geht das die ganze Rolle über: Aus jedem Blatt lassen sich zwei machen. Und wie ich festgestellt habe, reicht ein halbes Papier in 97 Prozent aller Aufwischfälle. So spart man nicht nur Geld, sondern darf sich auch noch wie ein Umweltengel fühlen. Macht ein halbes Blatt doch auch nur halb so viel Müll.

Also, da hätte man auch mal früher draufkommen können: Einfach die Sache durch zwei teilen. Heißt die einzige wirklich erfolgreiche Diät schließlich ebenso: "Friss die Hälfte". Vermutlich werden bald auch Würstchen und Gurken und Möhren perforiert sein.

In Zeiten allgemeinen Sparens und Haushaltens könnte die halbierte und damit verdoppelte Haushaltsrolle zum Trendsetter werden. Wobei Kneipiers wenig begeistert sein dürften, wenn sie ihre Biergläser künftig nur noch hälftig befüllen sollen. Was den Arbeitgeberverband wiederum veranlassen könnte, sich ebenfalls dem gesellschaftlichen Wandel anzuschließen – und nur noch 50 Prozent des Gehaltes auszuzahlen.

Wobei mich vor allem interessiert, wie die Süßwaren-Industrie auf die neue Halbierungs-Philosophie reagiert. "Nimm 2" ist nun wirklich Hedonismus von vorgestern.