"Symbolbilder" sollen in den Medien oft abstrakte Vorgänge anschaulich darstellen. Inforadio-Kolumnistin Doris Anselm liebt solche Bilder und stellt sich gern vor, was Fotografinnen und Online-Redakteure sich gedacht haben – zum Beispiel bei einem Einkaufswagen im Nebel.

Die Klassiker gehen immer: Sparschweine in jeder Farbe, Größe und kompromittierender Haltung. Shopping-Tüten. Manisch grinsende oder greinende Menschen, die in ihr klaffendes Portemonnaie starren, das voll oder leer ist, je nachdem, wie der aktuelle GfK-Konsumklima-Index so ausfällt.

Der neueste ist gerade erschienen. Manchmal denk ich fast, die GfK sucht sich die Zeitpunkte für ihre Studien nach der Dramatik der erwartbaren Ergebnisse aus. Stärkt die eigene Relevanz. Ja mei, wie wird die "Verbraucherstimmung" wohl sein mit einem frisch ausgebrochenen Krieg in Europa?

Die Bildauswahl der Medien zum Thema schwankt denn auch, grob gesagt, zwischen poetisch-depressiv und krass bizarr. Da rattert etwa ein Einkaufswagen abwärts über einen rot gezackten, fallenden Börsenkurs, ganz wie damals der Kinderwagen im Film "Panzerkreuzer Potemkin" über die Treppe. Zum Glück sitzt im Einkaufswagen kein Kind.

Eine andere Nachrichtenseite präsentiert zur Konsumstudie ein Foto, dass mich an Gedichte von Rilke erinnert: Nebel, graue Pflastersteine, einzelne, kahle Bäume, die im trüben Hintergrund verschwimmen, und in der Mitte, kalt, leer, mit vereinsamt herabhängendem Pfandschloss-Sperrkettchen: Der Einkaufswagen. Noch nie hat mich ein Drahtkorb mit vier Rollen so gerührt. Fast sieht man ihn schon selbständig "in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben".

Aber: Mein langjähriges Lieblings-Symbolbild in Sachen Wirtschaft bleibt weiter ungeschlagen: Da steht ein Taschenrechner hochkant auf dem Tisch, obendrauf balanciert ein Löffel, auf dessen Griff eine Kartoffel gespießt ist, während auf der anderen Seite, in der Löffelschale, ein Stapel Münzen liegt. So genial ist das Konzept "Inflation" selten dargestellt worden. Prost Sparzeit.