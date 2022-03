Die Konsumwelt hat ja viele Techniken, um uns mit nebensächlichen Problemen beschäftigt zu halten. Zum Beispiel: Kaum hat man sich an ein Produkt gewöhnt und greift beim Einkauf zielsicher ins immer gleiche Regal, ist der Artikel auch schon wieder verschwunden, hat Namen, Verpackung, Standort, Rezeptur geändert. Kurzum: Die Ware selbst verlangt von uns, auf Schnitzeljagd zu gehen durch die bunte Warenwelt, auf dass wir dabei viele, viele andere und neue Sachen entdecken, die uns beim gewohnheitsmäßigen Halbschlaf-Shopping niemals aufgefallen wären.

Was mir allerdings auffällt: Dieses Produktkarussell dreht sich immer schneller. Am schlimmsten ist es in Drogeriemärkten, und zwar beim Duschgel. Dort finde ich inzwischen oft schon beim zweiten Kaufversuch nicht wieder, was mich beim ersten Mal überzeugt hat. So muss ich alle paar Wochen eine Viertelstunde meiner Lebenszeit der Entscheidung zwischen Limette-Minze und Zitrone-Rosmarin opfern. Zeitweise hab ich einfach irgendwas gegriffen, oder das billigste Duschgel. Aber die intriganten Hersteller verstecken zwischen den angenehmen Düften auch immer ein paar ekelhafte Kaugummi-Kunstvanille-Klostein-Stinkbomben.

Der größte Fluch sind saisonale Duschgels. Hat harmlos angefangen, aber wo’s hinführt, ist klar: Bald werde ich mich im März noch schnell mit palettenweise Beach-Life-Grapefruit-Minze-Duschgel eindecken müssen, weil schon ab April nur noch Mandelmilch-Bratapfel-Zimtsternteig im Regal steht. Ist das überhaupt jugendfrei, sich mit sowas einzureiben? Klingt mehr nach "Neuneinhalb Wochen", diesem Erotik-Fressfilm. Am besten wasch ich mich in Zukunft echt mit Kloreiniger. Der wirkt wenigstens auch an schwer zu erreichenden Stellen und hilft gegen Verkalkung. Ist doch perfekt fürs Älterwerden.