Als alter Hippie bin ich per se für Unabhängigkeit und Peace and Love. Ich gebe allerdings zu bedenken, dass es einen Unterschied macht, ob man in Finnland für den Frieden friert oder auf Fuerteventura.

Wobei der Slogan natürlich super ist: "Frieren für den Frieden". Nur üble Kriegstreiber drehen die Heizung da noch auf 3. Der Spruch ist allerdings geklaut. Helga Goetze hat bereits in den 80ern die West-Berliner aufgefordert, sich für den Frieden zu engagieren. Nicht frierender Weise, sondern mit einer eher gegenteiligen Ertüchtigung, die aber auch mit "F" anfängt. "Ficken für den Frieden" würde heute kein Mensch mehr auf ein Schild schreiben. Schade eigentlich.

Aber jetzt wird es ja erst mal Frühling. Da fällt das Frieren generell leichter. Allerdings wird es auch wieder Winter. Und das ist der Haken an der Moral: Jahreszeiten oder Sommerschlussverkäufe kennt die nicht.

Gute Gelegenheiten dagegen schon: Greenpeace fordert jetzt ein Tempolimit für den Frieden, nachdem Greenpeace die vergangenen Jahrzehnte ein Tempolimit ohne einen damit verbundenen Friedenswunsch reklamiert hat. Die Moral auf der Überholspur.

Aber vielleicht ist die bald leer, die Überholspur. Hält der Bundesverband der Verbraucherzentralen autofreie Sonntage doch für sinnvolle Aktionen. Man muss mit einem Auto ja auch nicht zwingend fahren. Es lassen sich darin auch andere Sachen machen.

Helga Goetze wurde nach ihrem Ableben im Übrigen mit einer Stiftung geehrt. In diesem Sinne - alle F's für den Frieden.