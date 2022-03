Berlin ist jetzt bestuhlt: Neuerdings sind die Bürgersteige in der Wohngegend unserer Kolumnistin Doris Anselm gesäumt von ausrangierten Bürostühlen. Steckt ein neuer Trend dahinter? Oder doch nur die abgelaufene Garantiepflicht in Zeiten des Homeoffice?

Fast hätt’ ich geglaubt, in Berlin wäre mal wieder so ein Trend ausgebrochen. Wie vor ein paar Jahren "Pokemon Go". Da stolperte man plötzlich über Leute, die auf Berliner Straßen und Plätzen virtuelle Phantasiewesen jagten, die sie mit ihrem Handy in die Realität projizierten.

Also dachte ich logischerweise, diesmal wäre eine Art umgekehrtes "Reise nach Jerusalem"-Spiel angesagt, wo man immer einen Stuhl DAZUSTELLEN muss, und noch einen, und noch einen. Und verloren hat hier, wer sich ZUERST setzt, weil es sich nämlich um olle Bürostühle handelt, die grad überall an Berliner Ecken und in Hauseingängen auftauchen, und deren Dreh- Kipp- und Lift-Mechanismen auf die heimtückischsten Arten defekt sind.



Auf diese Bürostühle, dachte ich, würden für das neue Spiel vielleicht die Pokemons projiziert. Dann aber wurde mir klar: Viele Berlinerinnen feiern gerade zweijähriges Home-Office-Jubiläum. Na wobei: Feiern tun das wohl die wenigsten. Jedenfalls: Zwei Jahre? Das ist doch auch genau die klassische Garantiepflicht! Wer schon lange behauptet, Produkte würden so hergestellt, dass sie exakt nach Ablauf dieser Frist kaputtgehen, für den sind meine Recherchen natürlich Wasser auf die Mühle. Also auf den alten Drehstuhl.

Regenwasser, Rinnsteinwasser, Wasser, das vorher in Menschen drin war, egal: die abgesessenen Kunststoffpolster saugen alles auf. Ekelhaft und ebenfalls ein Grund, sich nicht zu setzen. Schade, sonst wären die Dinger direkt nützlich für den öffentlichen Raum. – In Berlin konnte man immer schon viel daraus ablesen, welchen Krempel die Leute vor die Tür stellen. Was also bedeutet der "Friedhof der Schreibtischstühle"? Diese Stadt ist sehr, sehr überarbeitet.