Raus aus dem Supermarkt, rauf auf das Fahrrad, zu Hause die Treppe hoch. Diesen ganzen Weg habe ich in der letzten Woche hinter mich gebracht - ohne die FFP-2-Maske abzusetzen. Aufgefallen ist mir das erst, als mein Nachbar mich darauf hinwies. Weil es mittlerweile zur Gewohnheit geworden ist, Mund und Nase zu bedecken. Auch wenn ich mich am Anfang so gar nicht damit anfreunden konnte, einfach weil es ungewohnt war.

Die deutsche Sprache ist im Laufe der Jahrhunderte mit zahllosen Floskeln gefüllt worden, mit denen wir unserem Gegenüber etwas eleganter klarmachen können: Nö. Das ist neu, darauf habe ich keine Lust. The same procedure as every year.

Auf Konstanten zu bestehen, muss aber nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Denn Routinen entlasten unser Gehirn. Beim Autofahren zum Beispiel. Als ich vor 14 Jahren meinen Führerschein gerade frisch in der Tasche hatte, bin ich im Familien Opel Corsa über die Cottbuser Straßen geschlichen, Schweißperlen auf der Stirn und Fingernagelabdrücke im Lenkrad. Nebenbei zu einem Song im Radio mitsingen oder cool einen Arm aus dem geöffneten Seitenfenster hängen lassen – daran war absolut nicht zu denken.

Aber irgendwann wurde auch dieses damals abgefahrene Erlebnis zur Normalität. Gewohnheit stellte sich ein. Wäre das nicht so müssten wir bei jeder einzelnen Entscheidung überlegen – und würden unser Gehirn mit der Fülle an Problemen fluten und überlasten. Gewohnheiten können uns das Leben aber auch unnötig schwer machen.

Kennen Sie Sylvan Goldman? Dieser Mann hat vor 45 Jahren den ersten Einkaufswagen in seinen Supermarkt gestellt. Aber keiner wollte ihn benutzen. Bisher ging doch auch alles ohne, warum also jetzt dieses kuriose Gestell vor sich herschieben? Also stellte Goldman Schauspieler ein, die mit vollen Körben durch den Laden schlenderten und die Unwilligen animierten – und trat damit den Siegeszug des Einkaufswagens los. Können zu viele Routinen uns also vielleicht sogar beengen? Mit Gewohnheiten auch mal zu brechen, muss nichts Schlechtes sein.