Seit dem Orkan-Wochenende schlägt sich Kolumnistin Doris Anselm aufs Neue mit einer moralischen Frage herum: Ist es menschlich in Ordnung, bei Unwetter Essen und Lebensmittel per Fahrrad-Bringdienst zu bestellen?

Neulich hat es die Zeitung „Die Welt“ doch tatsächlich geschafft, eine Fahrradkurierin aufzutreiben, die im Interview sagte, das größte Problem in ihrem Job seien gar nicht die Arbeitsbedingungen. Sondern die Kunden. Da fand ich doch einerseits, dass das ein mini-bisschen den Fokus verschiebt.

Ich persönlich habe jedenfalls noch niemandem, der mir eine Pizza an die Tür gebracht hat, verboten, einen Betriebsrat zu gründen. Andererseits greifen beide Aspekte natürlich ineinander. Ein Unternehmen kriegt die Kunden, die es ruft. Und wen rufen die Lieferdienste? Das lässt sich gut aus ihrer Werbung ablesen. Da könnte ja durchaus stehen: "Schon wieder mit zwei Grundschulkindern in Quarantäne? Kein Problem, wir retten Dir den Tag." Sowas steht da aber nicht.

Stattdessen bieten die Plakate an, folgende angeblichen Probleme zu lösen: Die Avocados sind alle, der Rosé ist ausgesoffen, und, verstörende Erkenntnis: die Couch ist weicher als der Weg zum Supermarkt. Was für Leute spricht so eine Werbung an? Keine besonders sympathischen. Vor allem bei Unwetter.

Es gibt da eine alte Weisheit, leider etwas aus der Mode. Sie lautet: „Bei diesem Wetter jagt man keinen Hund vor die Tür.“ Ich versteh zwar nix von Hunden und weiß daher nicht, wie das dann mit dem Gassigeschäft läuft. Was ich aber weiß, ist, dass viele Leute mehr Empathie für ihren Hund haben als für fremde Menschen. Nein, die sind halt nicht so flauschig, und ja, es kann Situationen geben, da ist ein Lieferdienst die Rettung.

Aber wer einen Menschen auf dem Fahrrad für eine Flasche Rosé bei Orkan oder Blitzeis durch die Gegend schickt, hat jawohl eine absolutistische Persönlichkeits-Störung (gibt’s sowas?). Also bitte wenigstens das Trinkgeld verdreifachen, wobei auch das nur in etwa so sozial ist wie CO2-Ausgleich umweltfreundlich. Über Avocados will ich hier gar nicht erst reden.