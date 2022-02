Ich war mal in Südafrika. Und daran musste ich jetzt wieder denken. Wie die Einheimischen mich alle vor Kapstadt gewarnt haben. Unerträglich sei es dort. Ein Pärchen war sogar weggezogen – wegen des Windes.

Damals dachte ich: Quatsch, die übertreiben. Aber als ich dann in Kapstadt war und der Wind mir auch am vierten Tag noch in den Ohren jaulte, wollte auch ich nur noch weg. Und das fiel mir jetzt wieder ein. Weil: Aus Berlin will ich eigentlich nicht weg.

Auf der anderen Seite: Wenn das hier jetzt so wird wie am Kap der Guten Hoffnung, überlege ich es mir nochmal. Denn das bringt ja nichts, wenn man sich vorkommt wie am Meer, aber es ist kein Wasser da. Von wegen: Vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße. Das würde Kurt Tucholsky heute auch anders dichten.

Wenn es ständig bläst, ist das so, als klopfe jemand einem mit dem Hämmerchen auf den Kopf. Tok-tok-tok-tok-tok-tok. Das tut nicht wirklich weh, aber es ist Folter. Und das Schlimmste: Der Folterknecht ist unsichtbar.

Ylena, Zeynep, Antonia,- ich bin gespannt, wie weit es im Sturmalphabet geht. Und im Sommer kommen noch die Namen der Hitze-Hochs hinzu. Also, irgendwie ist dem Wetter die Leichtigkeit verlustig gegangen. Ich bin schon total verspannt.

Würde mich nicht wundern, wenn ich demnächst vom Wind träume. Beziehungsweise von Sven Plöger. Wie der Wettermann vor seiner Isobarenkarte steht und dann zieht er einen riesengroßen Laubbläser hinter den Kulissen hervor und pustet mich damit um.

Zumindest hätte sich das Thema damit für mich erledigt.