Erst dachte ich, es geht auf den Fotos um Astronomie. Bunte Galaxien, explodierende Spiralnebel, schwarze Löcher. Dann wurde mir klar: Die schwarzen Löcher sind Pupillen. Pupillen von menschlichen Augen. Und das Bunte um das schwarze Loch herum, das ist die Iris, auf Deutsch Regenbogenhaut, und zugegeben: die kann schon toll aussehen, wenn man sie fotografisch hundertfach vergrößert und in fünfzig mal fünfzig auf hochglänzendes Acrylglas druckt.

Aber irgendwie ist sie halt auch ein Körperteil. Würden Sie sich die Nahaufnahme eines Fingergelenks ins Wohnzimmer hängen? Sieht dann vermutlich wie ein Elefanten-Knie aus, faszinierend. Oder wie wär’s mit einem Regenwald-haften Stück Kopfhaut? Hier, guck mal, hab ich selbst skalpiert, äh, fotografiert, könnten Bastler zum Kaffeebesuch sagen. Also nee. Menschliche Körperteile ohne den jeweiligen Menschen dran sind einfach gruselig.

Und dann stellt sich ja auch die Frage: Wessen Iris hängt man sich ins Wohnzimmer? Die eigene? Da fühlt sich aber der Besuch beobachtet, während man kurz den Kaffee aus der Küche holt. Und dann geht der Besuch wieder, und man sitzt allein auf der Couch und guckt sich selbst ins übergroße Auge. Wow, einsamer und egomaner geht’s nicht.

Deshalb wird Iris-Fotografie jetzt auch als romantisches Geschenk vermarktet. Zum Beispiel zum Valentinstag. Da werden dann per Bildbearbeitung die Augenhäute zweier Menschen im Dunkel nebeneinandergesetzt. Oder sogar an den Rändern ineinander aufgelöst. Metaphorisch meine absolute Horror-Vorstellung davon, was in einer Beziehung passieren kann. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur immer noch traumatisiert von damals, als wir im Bio-Unterricht glibberige Rinderaugen sezieren mussten. Von denen hingen nämlich irgendwann auch einige an der Wand.