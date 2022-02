Unser Kolumnist Thomas Hollmann war kürzlich im Fitness-Studio und hat dort Dinge erfahren, die ihn an der Jugend zweifeln lassen.

Ich bin zwar von Natur aus und von Berufs wegen neugierig. Aber deshalb belausche ich noch lange keine fremden Leute. Außer, diese Leute lassen mir keine Wahl. Weil sie sich in der Muckibude genau die zwei Spinningräder aussuchen, die neben meinem stehen.

Außerdem kann es ja nicht schaden zu erfahren, was die Jugend von heute so denkt, dachte ich noch. Als der Stämmigere der beiden Mittzwanziger meinte, er habe überall Entzündungen. "Auf der Brust, auf dem Bauch, zwischen den Beinen." "Oha", drückte der Kollege sein Mitgefühl aus. "Zwischen den Beinen ist scheiße."

Ob er es denn schon mal mit Brazilian Waxing versucht habe? Das habe ihm seine Mutter empfohlen, die auch die erste Sitzung bezahlt habe. So schmerzhaft sei das gar nicht. Und vor allem: "Keine Entzündungen". Weil: "Da wird die Haarwurzel mit rausgezogen".

"Cool", erklärte daraufhin der Stämmigere, was ich als grundsätzliche Bereitschaft verstand, es demnächst mal mit Brazilian Waxing zu versuchen. Aber das war möglicherweise eine Fehlinterpretation. Erklärte der von Entzündungen Geplagte, bereits einen Termin zum Lasern zu haben. "Bei einer Südkoreanerin." Was in diesem Falle offensichtlich als Qualitätsherkunft zu verstehen war.

Allerdings habe er Schiss.

"Du kannst ja erstmal nur die Brust machen."

"Ja, vielleicht."

"Wollen wir jetzt rüber zu den Gewichten?"

"Klar, cool."

Und so endet der Lauschangriff auf die Jugend. Abrupt wie mit heißem Wachs herausgerissen. Und mit der Erkenntnis, dass auch die Männer-Welt ganz schön haarig ist.