Als der Brief vom Bezirksamt kam, dachte ich: seltsam. Erst recht, als ich den Brief öffnete und las: "Wahlbenachrichtigung". Sollte die Bundestagwahl doch noch wiederholt werden? Wollte ich mich schon schelmisch freuen, als es ein paar Zeilen weiter unten hieß: "Sie sind eingeladen, an den Wahlen der Seniorenvertretung Ihres Bezirkes teilzunehmen".

Wie? Seniorenvertretung? Was soll das sein und warum soll ich da wen wählen? Das kann nur ein Witz des Bezirksamtes sein - und zwar ein ziemlich absurder. War ich mir sicher. Bis ich auf die "Rechtlichen Grundlagen" stieß. Wahlberechtigt seien alle Berliner Seniorinnen und Senioren, die am 18. März das 60. Lebensjahr vollendet haben. Stand da.

Also kein Witz, sondern bitterer Ernst. Es geht um mein Alter, das seit Kurzem hinten eine Null hat. Aber fühlen tue ich mich wie 30. Allerhöchstens. Denn ich fahre Rennrad und nicht Rollator. Und die Geschichte mit Gudrun ist doch auch praktisch gestern passiert. Als wir uns auf dem Schulhof trafen, am Nachmittag, weil wir da ganz alleine waren. Angeblich war es auch ihr erster Kuss.

Sollte die Jugend nur eine Einbildung sein? Und das ist jetzt die behördliche Rache? Alt von Amtswegen? Wahrscheinlich sind die Kandidaten alle weichgekocht. Wie sich das für eine Seniorenteller-Wahl gehört.

Ich werde natürlich nicht zur Wahl gehen. Aber vielleicht fahre ich mal an dem Wahllokal vorbei und schmeiß' ein paar faule Eier gegen die Scheibe. Da wird man dann ja sehen, ob mich das Bezirksamt kriegt - und wer von uns beiden alt ist.