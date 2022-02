Ist das niedlich oder eklig? Kolumnistin Doris Anselm hat jede Menge kleiner Käfer in der Wohnung – Marienkäfer. Jetzt fühlt sie sich zerrissen zwischen Hygiene, Naturschutz, Außenpolitik und Erinnerungen an die Grundschulzeit.

Meine erste Klassenlehrerin hat uns für ein fehlerfreies Diktat immer einen wunderschönen, rotglänzenden Marienkäfer-Sticker ins Heft geklebt. Deshalb gab ich mir beim Schreiben sehr viel Mühe. Ich kann also nicht ausschließen, dass ich meine ganze Karriere als Autorin diesem kleinen Pünktchenkäferchen verdanke.

Und wenn so jemand dann Jahrzehnte später eines Winters, um nicht zu erfrieren oder gefressen zu werden, bei mir übernachten will, dann schmeiß ich den jawohl nicht einfach raus! Selbst, wenn er alle seine Freunde mitbringt. Ganz hinten im Spalt meines oberen Küchenfensters finden die nämlich alle locker Platz.

Dem Holz schaden sie nicht, wie ich mir angelesen habe. Aber jetzt, wo’s draußen wärmer wird, wacht Familie Pünktchen langsam aus der Winterruhe auf – und zwar mit Hunger. Eigentlich sind Marienkäfer sehr nützlich und essen Blattläuse, aber weil die Bäume bei uns im Hof noch ganz kahl sind, haben sich meine Gäste wohl überlegt, dass sie lieber bei mir frühstücken. Immer wieder finde ich welche irgendwo in meiner Küche. Neulich hat es sogar einer in den Kühlschrank geschafft, vermutlich als blinder Passagier auf einem Marmeladendeckel.

Eine Plage ist aber laut Naturschutzbund nicht zu erwarten, weil Marienkäfer erst draußen in der Sonne in Paarungsstimmung kommen und, sehr verständlich, mit den Kindern dann am liebsten gleich ins grüne Umland ziehen. Also in die Kastanie im Hof.

Politisch ist die Sache komplizierter: Meine Gäste sind nämlich offenbar die neuen asiatischen Marienkäfer, die sich stärker vermehren als die einheimischen Arten. Aber ob das schlimm ist, steht noch gar nicht fest. Also habe ich mich jetzt entschieden. Mir sind alle willkommen: Marienkäfer mit Migrationshintergrund oder ohne.