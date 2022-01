Die Chefin hat gesagt, irgendwas würd’ ich schon wiedererkennen. Trends würden sich auch wiederholen … Dabei war ich schon 2022 nicht trendig genug für die hippen Cafés. Ich lerne immer zu spät sowas wie, dass man seinen Flat White jetzt mit Erbsenmilch trinkt und nicht mehr mit Hafermilch, und schon gucken mich die priesterhaft strengen Schnurrbart-Baristas mit den aufgerollten Strickmützen böse an. Jetzt bin ich also hier, im Jahr 2032. Auf der Karte im Café: Keine Erbsenmilch. Oje.

Aber als ich weiterlese, wird mir klar, warum: Offenbar kann man Hülsenfrüchte inzwischen direkt zu Kaffee machen: "Bohnenkaffee" steht da. Klingt ekelhaft, aber egal, ich bin jetzt dran. "I think I’m gonna have the…" fange ich an, denn wenigstens weiß ich, dass Englisch schon seit 2010 Amtssprache in Berliner Cafés ist. Aber die junge Frau hinterm Tresen guckt jetzt schon böse. Sie trägt keine Rollmütze, sondern grau gefärbte Haare, dazu eine riesige weiße Spitzenschürze, und sie raunzt mich mit australischem Akzent an: "Ick vastej keen Word, redense ma doitsch!" – "Äh, ja, dann nehm ich bitte den Bohnenkaffee." – "Kaffeewoißer?" fragt die australische Barista. Ich hab zwar keine Ahnung, was das ist. Vielleicht meint sie ja einen guten alten stinknormalen Flat White. Tut sie nicht. Oder falls doch, hat der neue Flat White Pulverform. Vielleicht zum Schnupfen? Praktisch.

Die Barista bellt: "Oinsfuffzisch!" Na, wenigstens billiger is der Kaffee der Zukunft. Ich krame mein Geld raus. "What? Nee, nich Euro. Bitcoin!" Da flüchte ich. Zu meiner Zeit konnte man mit einsfuffzich Bitcoin ein Auto kaufen. Als ich aus der Tür bin, höre ich noch, wie mir jemand hinterherschreit: "Doaussen nur Känntschen!" Jaja, alle Trends wiederholen sich. Sie werden nur teurer.