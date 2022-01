Am "Tag des Apfels" - dem 11.1. - machen die deutschen Obstbauern immer "auf die Qualität und Vielfalt heimischer Sorten aufmerksam". Der Werbezweck ist da offensichtlich. Aber unser Kolumnist Thomas Hollmann feiert trotzdem mit.

Wenn die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse den Tag des Apfels ausruft, geht es natürlich nicht um Adam und Eva, sondern um Werbung für die runde Frucht. Was manch einem als billige Marketing-Masche vorkommen mag. Gleichwohl stellt sich die Frage, warum die Obstbauern nicht die sinnlich-schöne Birne hochleben lassen? Oder die süße Erdbeere, die in ihrer sexuellen Verheißung noch reizvoller für den Endverbraucher sein könnte.

Der Apfel ist einfach dominant, haben mir die Obst-Lobbyisten erklärt. Keine andere Frucht wird hierzulande häufiger angebaut und mehr gegessen. Da macht’s die Masse. Und deshalb hat der Apfeltag auch nichts zu tun mit Schneewittchen oder Wilhelm Tell, der froh sein konnte, dem Sohn keine Walnuss vom Kopf schießen zu müssen. Da wäre die Schweizer Geschichte womöglich anders ausgegangen.

Wie auch in der biblischen Schöpfungs-Story ursprünglich nur von einer „Frucht“ die Rede war. Der Apfel taucht erst später im Lateinischen auf. Was mit einer phonetischen Eigenart zu tun haben dürfte. Steht „malum“ einerseits für Unheil, spricht man es aber mit langem „a“, heißt es Apfel. Ein sprachlicher Zufall also - und kein göttlicher Plan.

Wobei es als sicher gilt, dass die griechischen Göttinnen Hera, Athene und Aphrodite nicht um eine Pampelmuse stritten, sondern um den Apfel der Schönheit. Offensichtlich fasziniert dieses Kernobst von jeher. Ich glaube, weil der Apfel die Menschen ahnen ließ, dass sie nicht auf einer Scheibe leben.

Die Vitaminkugel als universale Frucht. Lässt sich daraus doch auch ein ordentlicher Korn destillieren. Das ist aber nicht der Grund, warum der Obstverband den Apfel-Feiertag auf ein Schnapsdatum gelegt hat. Der 11.1. lässt sich einfach gut merken, hat man mir erklärt. Nein, nicht jeder Feiertag muss am Baum der Erkenntnis wachsen.