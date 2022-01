Ich bin so aufgeregt. Heute muss ich einen echten Brief verschicken. Das heißt, ich werde ein Stück Papier in eine etwas kleinere Papiertüte tun, auf die ich ein noch kleineres Stückchen Papier kleben werde, und dieses kleinste Stückchen Papier ist die Eintrittskarte, damit der ganze Rest des Papiers im Postauto mitfahren darf. Absolut irre.

Meinen ersten Brief habe ich kurz vor meinem siebten Geburtstag verschickt – aber damals war ich nicht so aufgewühlt. Ich bin eine gestandene 40-Jährige Frau und frage mich im Jahr 2022: Weiß ich überhaupt noch, wie das geht mit dem Brief aus Papier? Muss man da "www" ins Adressfeld schreiben? Kommt das @-Zeichen vor oder hinter die Postleitzahl? Und noch schlimmer: Die Post hat ja gerade das Porto erhöht. Mal wieder. Deshalb öffne ich meine zweitoberste Schreibtischschublade bereits mit Unbehagen. Mich begrüßt ein Best-Of aus Normal- und Ergänzungsmarken der letzten Jahre, 70 Cent, zehn Cent, Eins fünfundvierzig… Manche zum Anlecken, einige selbstklebend, andere ganz ohne Klebe, weil zuhause ausgedruckt; und was ist mit der hier, ist die zum Aufbügeln?

Ich versuche, mir das passende Porto zusammenzupuzzeln – aber auf dem Umschlag ist nicht genug Platz für so viele Ergänzungsmarken. Als ich eh schon verzweifelt bin, behauptet auch noch jemand in einem Online-Forum, man dürfe die selbst Ausgedruckten nicht mit den anderen kombinieren. Irgendwann finde ich mich auf deutschepost.de wieder, wo ich offenbar gerade meine sechzehnstellige Kreditkartennummer eintippe, um eine(!) Briefmarke zu kaufen. Mehr nicht, schließlich bleiben die Preise ja doch höchstens bis nächsten Donnerstag stabil. So. Ich drucke meine Marke aus und schnipple sie zurecht – da merk ich, dass mein Klebestift vertrocknet ist. Naja. Die Deutsche Post ist nicht an allem schuld. Aber fast.