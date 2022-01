Ich habe ein einziges Mal für ein Amt kandidiert. Da war ich elf und wenig später Klassensprecher. Aber wiedergewählt wurde ich nicht. Und das sollte Friedrich Merz bedenken: Nach der Wahl ist vor der Wahl. Denn als One-Hit-Wonder will niemand in die Partei-Annalen eingehen. Aber mit 95 Prozent hat der Merz nur fünf weniger bekommen als Martin Schulz, dem die totale Unterstützung seiner Partei bekanntlich wenig Glück brachte.



Was treibt der Schulz jetzt eigentlich? Beim Merz wüsste man, was er nach einem Scheitern machte: die nächste Million. Kandidieren muss man sich halt auch leisten können. Wobei ich sagen muss: Respekt. Wer zweimal richtig davor bekommt und sich dann ein drittes Mal hinstellt und sagt: „Ich bin der Beste“, der hätte auch bei „Deutschland sucht den Superstar“ gute Chancen.



Es gehe darum, wieder fit fürs Regieren zu werden, hat der Merz gesagt. Der neue Personal Trainer der CDU ist zwar schon 66, aber mit 66 Jahren fängt das politische Leben bekanntlich erst an. Wusste schon Udo Jürgens. Und Konrad Adenauer sowieso, der mit 85 ein letztes Mal zum Bundeskanzler gewählt wurde.



Dass der ebenso alte Silvio Berlusconi dann doch keine Lust hatte zu kandidieren, weder als italienischer Präsident noch für das Amt des CDU-Chefs, spricht nicht eben für dessen Stehvermögen.



Ich hätte mir auch eine Doppelspitze vorstellen können. Vorne auf dem Moped sitzt der Merz und von hinten winkt Silvio den Mädchen zu. Bunga Bunga in Brilon. Wird’s leider nicht geben.



Bleibt die Frage, ob ich nochmal kandidieren sollte. Dann aber nur für ein Amt, das keine Wiederwahl erfordert. Papst geht nicht, weil: ich bin nicht katholisch. Bleibt nur noch Diktator.