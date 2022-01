Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr 20…21. Nee… 23… Hm. Kennen Sie dieses Gefühl? Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass alles irgendwie… gleich bleibt.

Wenn ich mich über die Weihnachtsfeiertage mit alten Klassenkameraden getroffen habe, war ja meine Lieblingsfrage: Und, was gibt’s neues? Puh… Naja… Wir haben einen neuen Fernseher. Darauf ein abendfüllendes Gespräch aufzubauen ist natürlich mutig. Aber mit den Urlaubsbildern von vor 2 Jahren locke ich niemanden mehr hinter dem Ofen vor und mit ausgeuferten Konzerten und Wein-geschwängerten Nächten in der verrauchten Kneipe kann ich momentan nicht dienen.

Sätze wie: "Weißt du eigentlich, was mit Peter ist?" gibt es nicht mehr. Denn auch Peter sitzt in dieser pandemischen Version von "Und täglich grüßt das Murmeltier" fest. Im ersten Lockdown war Aufbruchsstimmung zu spüren. Die Leute sind in die Baumärkte gestürmt, haben sich eine Sauna in die 60-Quadratmeter-Neubauwohnung gezimmert und Vogelpaläste entworfen.

Heute ist die Stimmung eher grau. Bei mir waren deswegen die Erwartungen an Silvester groß. Ein neues Jahr steht an, die guten Vorsätze liegen bereit. Zwar gefährliche nahe am Mülleimer, aber immerhin. Als sich dann aber der Feinstaub der Silvesterraketen so langsam gelegt hatte war das Ergebnis dann doch… ernüchternd. Die Pandemie ist noch da, der Kühlschrank dagegen leer. Und wer ist eigentlich der dicke Mann im Spiegel?

Vielleicht ist das Wort "Neu" in Neujahr doch etwas dick aufgetragen. Und die guten Vorsätze? Die gleichen wie schon im letzten Jahr: Weniger rauchen, mehr Sport, etwas weniger Alkohol. Ich werde beim Feierabendbier auf der Couch mal darüber nachdenken, bevor ich sie meinem inneren Schweinehund zum Fraß vorwerfe. Aber es ist nicht alles schlecht. Die Pandemie, so hört man, könnte bald auf ein Ende zugehen, ist Omicron die Exit-Variante? Möglichweise. Vielleicht. Und die Jahreszahl, die ist neu, frisch und anders. Aber immerhin haben wir gemeinsam jetzt ein ganzes Jahr Zeit, uns die 22 nach der 20 zu merken. Man muss sich auch kleine Ziele stecken können.