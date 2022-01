Ab morgen gilt in Berliner U- und S-Bahnen: Mitfahren darf nur noch, wer eine FFP2-Maske trägt. Die OP-Maske reicht nicht mehr. Unser Kolumnist Thomas Hollmann hat sich entsprechend ausgerüstet. Seine Bank war ihm dabei allerdings nicht behilflich.

Meine Bank verschenkt jetzt ihre Masken. Leider sind das alte. Also, richtig alte. Welche aus Stoff. Vielleicht kann man die irgendwann wieder tragen, hat der Mann hinterm Schalter die Resterampen-Aktion schön zu reden versucht.

So sehr kann das Virus gar nicht mutieren, dass es nicht mehr durch Baumwolle durchkommt. Aber ich verstehe die Bank, dass die ihre Stoffteile nicht einfach wegschmeißt. Ich habe meine ja auch noch.

Fünf Stück, von blau bis Adlerschnabel, alles dabei. Irgendwie hänge ich an den Dingern. Fast so wie an meinem Schallplattenspieler, der auf dem Hängeboden verstaubt, weil ich seit 20 Jahren keine Schallplaten mehr höre.

Seltsam, zu welchen Gerätschaften man nicht alles eine Sentimentalität entwickelt. Das muss mit dem ersten Mal zu tun haben. Die erste Musik, die erste Maske. Irgendwie war das ja auch aufregend, sich zu vermummen. Und die Maske trug sich beinahe so angenehm wie eine Jogginghose.

Vorbei. Kunstfaser und Mikroplastik klebt uns jetzt vor der Visage. Wobei mich ja mal interessieren würde, ob die Regenbogen-Maske, die der Linken-Fraktionsvorsitzende Carsten Schatz immer spazieren trägt, tatsächlich medizinisch ist. Oder ist die Gesinnung da wichtiger als der Schutz?

Ich bin auf jeden Fall nochmal hin zu meiner Bank. Aber die Masken waren natürlich alle schon weg.