Mein Haustier schwimmt in einem großen Glas herum. Naja, eigentlich treibt es meist passiv an der Oberfläche. Nein, es ist kein toter Goldfisch. Es atmet ganz lebendig kleine Bläschen aus, aber sehr langsam. Es stinkt nicht, es macht keinen Dreck, füttern muss ich es höchstens einmal pro Woche.

Und dabei gibt mein Haustier sogar Milch. Naja, keine Milch, sondern, viel besser: Brause. Limo. Softdrinks. Wirklich wahr! Je nachdem, wie voll ich das Glas mache, produziert mein Haustier einen bis drei Liter süßsaures Sprudelgetränk in der Woche. So ein Tier müsste eigentlich auch sehr beliebt bei Kindern sein. Bisher hab ich da aber nichts gehört. Egal. Ich als Erwachsene, alleinwohnende Singlefrau finde mein Haustier eh noch aus einem anderen Grund charmant: Es ist nämlich auch irgendwie ein englischer Gentleman. Oder wie würden Sie jemanden nennen, der sich am liebsten ausschließlich von gezuckertem Darjeeling oder English Breakfast Tea ernährt?

Alright, ich sag’s jetzt einfach: Mein Haustier ist ein Kombucha. Bekannt auch als Kombu-tscha oder Teepilz. Genaugenommen lebt da in dem großen Glas aber ein ganzes multikulturelles Völkchen aus Millionen guten Hefepilzen und Milchsäure-Bakterien. Und von diesem Völkchen bin ich zugleich Regierungs- und Polizeichefin; ich bin monopolistische Alleinversorgerin und Überwachungsstaat, Ausbeuterin und wohlwollende, weise Monarchin. Das fühlt sich fast schon erschreckend befriedigend an.

Seit mir das klargeworden ist, empfehle ich den Kombucha-Pilz auch überall als neues Therapie-Tier: Er ist einfach ideal, um die Sehnsucht nach Kontrolle und Überblick, die in uns allen steckt, nicht an den Mitmenschen auszulassen. Außerdem soll Kombucha auch gesund fürs Immunsystem sein. Das perfekte Haustier also für die Pandemie