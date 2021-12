So, jetzt ist Zeit, sich zu verabschieden: Heute bekommen wir zum letzten Mal einen Einblick in den Lausitzer Mikrokosmos von unserem Kolumnisten Martin Schneider. Nach zwei Jahren hört er nun auf - nur die richtigen Worte wollen ihm irgendwie nicht einfallen:

So. Tschüss, ne? Könnte ich jetzt sagen. Wäre aber arg kurz und ganz schön unoriginell. Da wird von einem Kolumnisten schon mehr erwartet, gell? Der soll sich mal schön im Straßencafé hinter sein Laptop setzen, einen vierten Kaffee bestellen, Leute beobachten, um dann ein paar poetische Worte zu finden. Soweit das romantische Klischee eines Kolumnenschreibers. Das auch in meinem Kopf rumschwirrte - bis ich Kolumnenschreiber wurde. Cafés waren oft geschlossen, #Pandemie, den Laptop-Kauf habe ich bis heute aufgeschoben, #gehtdochauchnocheinmalaufdemminismartphonedisplay, und vier Kaffee am Stück vertrag' ich gar nicht, #höraufdeinenmagen.

Eine Idee für die Verabschiedung hat der aber auch nicht. Inspiration gibt's dagegen im Internet, wenn auch eher destruktiv. Gleich mehrere Seiten listen auf, wie man besser nicht Adieu sagen sollte, wenn man auch in Zukunft noch gerne Anlässe mit Verabschiedung erleben möchte. Immerhin weiß ich jetzt, dass mein lieb gewonnenes "Tschö mit Ö" offenbar nicht so der Bringer ist. "Ciao Kakao" übrigens auch nicht. Genauso wie "Bundesgartenschau". ...Ja, der dauert...

Schön wär's, wenn mir irgendwas Tiefgründiges einfallen würde. Good old Goethe soll ja zum Abschied "mehr Licht" gewünscht haben. Das lässt so schön Raum für Interpretationen. Gut, neuere Quellen behaupten, er habe eine Bettpfanne gewünscht, das grenzt den Interpretationsspielraum wieder ein, aber das ist eh wurscht, weil's bei seinem Abschied ja ein ganz anderer, endgültiger war. Ich dagegen hab' noch was vor.

Und hey: wenn uns 2021 eins gelehrt hat, dann, dass kein Abschied für immer sein muss - siehe Wetten Dass, TV Total und: Abba! Also wer weiß... Vielleicht komme ich ja in 40 Jahren schon wieder zurück.