Tipps für das angeblich richtige Weihnachtsgeschenk gibt es in den Medien zurzeit viele. Aber wäre es nicht einfacher, wenn man wüsste, was man auf gar keinen Fall schenken sollte? Inforadio-Kolumnistin Doris Anselm hat da was entdeckt: Die motorbetriebene Stereotypen-Maschine.