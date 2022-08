Wie bei ihren Programmen lässt es die Kabarettistin auch in ihrem zweiten Roman wieder mit einem Feuerwerk der Fantasie krachen - zuweilen überdosiert durch die Lust an Provokation. Außerdem: In "Schön ist die Nacht" schildert Christian Baron das soziale Elend seiner Großväter. Von Nadine Kreuzahler