"Wir sprechen zu wenig über unsere Unterschiede", sagt die Autorin Hadija Haruna-Oelker, die mit ihrem Buch "Die Schönheit der Differenz" ein Plädoyer für die Diversität hält. In unserem Literarischen Sommergespräch unterhält sich Nadine Kreuzahler mit ihr über Unterschiede und Gemeinsamkeiten.

Im März wurde in Leipzig der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen - auch wenn die Messe selbst zum dritten Mal in Folge ausfiel. Zwar haben den Preis am Ende andere gewonnen, nominiert war aber auch Hadija Haruna-Oelker mit ihrem Sachbuch "Die Schönheit der Differenz".

Die Journalistin und Politikwissenschaftlerin appelliert darin an unsere Gesellschaft, Vielfalt endlich als etwas Bereicherndes anzunehmen. Radikale Diversität statt Integration fordert Hadija Haruna-Oelker und geht dabei auch von eigenen Erfahrungen mit ihrem Schwarzsein und mit Diskriminierung aus.