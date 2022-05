Paavo Matsin: Gogols Disko

übersetzt aus dem Estnischen von Maximilian Murmann

176 Seiten, 21,00 Euro

Homunculus Verlag



Josephine Mark: Trip mit Tropf

192 Seiten, 20,00 Euro

12+ Jahre

Kibitz Verlag

Buchpremiere am 18. Mai um 20:00 Uhr in der Bibliothek am Luisenbad



ComicInvasionBerlin 2022 am 14. und 15. Mai im Museum für Kommunikation Berlin

Konferenz Comic Expansion am 19. und 20. Mai im Literarischen Colloquium Berlin

ComixBad! 2022 Veranstaltungsreihe vom 18. Mai bis 15. Juli in der Bibliothek am Luisenbad