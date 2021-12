In seinen drei Erzählungen führt Clemens Meyer unter die Erdoberfläche - in Höhlen, Bergwerke und in Braunkohle-Wüstungen und sinniert im Nachtrag darüber, was eine Kurzgeschichte ausmacht. Außerdem: Buchtipps von Buchhändler Thomas Stodieck. Von Ute Büsing