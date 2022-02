Was fasziniert Sie am Dokumentarfilm, Frau Schüle?

Da man es beim Dokumentarfilm mit echten Menschen zu tun habe, sei der Zugang zu ihnen entscheidend, betont Schüle. "Der Dokumentarfilm entsteht ganz viel beim Drehen", erklärt die Kamerafrau. Teilweise erlebe man monatelang den Alltag gemeinsam mit seinen Protagonistinnen und Protagonisten. Im Spielfilm gebe es für sie als Kamerafrau deutlich mehr Entscheidungsmöglichkeiten im Vorfeld.

Mehr Beobachtung als Inszenierung

Es gefalle ihr sehr am Dokumentarfilm, dass man offen sein könne für Zufälle und Dinge, die im Moment entstehen. Sie habe schon während ihres Studiums der Fotografie wenig Spaß an der Inszenierung gehabt. "Ich fand es immer wahnsinnig aufregend zu gucken, was es gibt und was die wahrhaftigen Geschichten sind", sagt Schüle. "Schon immer waren die spannenderen Projekte die Dokumetarfilme."

Es tue der Arbeit nicht gut, wenn man vorab schon zu viele feste Vorstellungen im Kopf habe. Natürlich versuche man teilweise, Bilder herzustellen oder Situationen mithilfe von Licht oder Hintergrund magischer oder schöner zu machen, sagt Schüle. "Aber ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, die schönsten Momente sind nicht die, die ich mir vorher ausgedacht habe." Wenn man etwas zu sehr wolle, könne es passieren, dass man es nicht bekomme und gleichzeitig etwas anderes übersehe.