Krieg oder Liebe? "Penthesilea" in den Kammerspielen des DT

Die georgische Romanautorin Nino Haratischwili hat am Deutschen Theater in Berlin die Geschichte der Amazonen-Königin Penthesilea inszeniert, die im Trojanischen Krieg gegen die Griechen kämpft, bis sie sich auf dem Schlachtfeld in Achill verliebt. Barbara Behrendt war bei der Uraufführung dabei.