Vom Restaurant zum Kunsthaus: Das Minsk in Potsdam

Früher wurden hier Familienfeste gefeiert: Das Restaurant "Minsk" in Potsdam war in der DDR ein beliebtes Ausflugsziel - in den 1970er Jahren erbaut, mit einer modernen Terrassenarchitektur. Nach der Wende verfiel das Gebäude zunächst und eröffnet jetzt neu als Kunsthaus "Das Minsk". Von Frank Schroeder