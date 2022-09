"Three Thousand Years of Longing" und weitere Neustarts

Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, was würden Sie wünschen? Darum geht es in George Millers neuem Film "Three Thousand Years of Longing", der nach seiner Cannes-Premiere vor ein paar Monaten diese Woche in die Kinos kommt – gemeinsam mit einigen anderen Neustarts. Von Alexander Soyez