Auf der Berlinale wurde Carla Simons "Alcarrás" mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet. An diesem Donnerstag kommt der Film in die Kinos - die Geschichte einer Familie von Pfirsichbauern im Norden Spaniens. Außerdem starten "Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr" und "Nope". Von Alexander Soyez