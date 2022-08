"Hier spielt die Zukunft" ist das Motto von "Young Euro Classic". Am Abend wird das Musikfestival im Berliner Konzerthaus eröffnet - mit dem "National Youth Orchestra of the United States of America". Reporterin Maria Ossowski hat mit der Festivalleiterin Gabriele Minz über das diesjährige Festival der Nachwuchsmusiker:innen aus aller Welt gesprochen.