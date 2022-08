An vielen Wörtern, die wir in unserem Alltag benutzen, hängt viel mehr, als wir denken. Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch sagt: Es sei der wichtigste Schritt zu akzeptieren, dass bestimmte Wörter in unserer Sprache herabwürdigend seien, auch wenn wir sie gar nicht so meinten. Von Lennart Garbes