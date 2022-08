Von keinem Geringeren als Billy Wilder wurde der Ernst-Lubitsch-Preis angeregt - eine Auszeichnung für die beste komödiantische Leistung in einem deutschsprachigen Film. Am Dienstag wird sie an Christoph Maria Herbst und Nilam Farooq für ihr Rhetorik-Duett in Sönke Wortmanns „Contra“ verliehen. Von Alexander Soyez