Das Opernhaus in Bayreuth ist das einzige der Welt, in dem nur ein einziger Komponist gespielt wird: Richard Wagner. Kurz vor Beginn der Festspiele 2022 am Montag schlägt der Berliner Musikwissenschaftler Jascha Nemtsov vor, auch mal die Werke von Giacomo Meyerbeer in Bayreuth zu spielen. Von Maria Ossowski