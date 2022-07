Zum Auftakt des diesjährigen Seefestival Wustrau am Ruppiner See feiert das Musical "Spamalot" am Freitag seine Wiederaufnahme. Die Koproduktion mit Dieter Hallervordens Schlosspark Theater in Berlin-Steglitz ist locker angelehnt an den Monty Python Filmklassiker "Die Ritter der Kokosnuss". Von Frank Schroeder