Nach langen Debatten über die Benin-Bronzen will die Bundesregierung die in deutschen Museen bewahrten Objekte nun zurückgeben. Eine politische Erklärung wird unterzeichnet - das Eigentum geht damit an Nigeria zurück. Das sei das Entscheidende, sagt der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Hermann Parzinger.